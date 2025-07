Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Körperverletzung, Brände

Brand in Lagerhalle

Zu einer Lagerhalle im Schelmenreuteweg sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Sonntagmorgen, gegen acht Uhr, ausgerückt. In einem unter anderem als Umkleidebereich genutzten Raum war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden. Dazu war auch das Öffnen einer Zwischendecke erforderlich. Zuvor hatte der Eigentümer bereits erst Löschversuche unternommen. Der betroffene Raum ist bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Münsingen (RT): Bei Wildunfall schwer verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat sich ein Jugendlicher bei einem Wildunfall am frühen Sonntagmorgen zugezogen. Der 15-Jährige befuhr mit seinem Pedelec gegen 3.45 Uhr die Grafenecker Straße von Grafeneck kommend in Richtung Münsingen. Dabei kollidierte er mit einem querenden Rehkitz und stürzte zu Boden. Von Angehörigen wurde der verletzte 15-Jährige nachfolgend in eine Klinik gebracht. Das Kitz hatte tödliche Verletzungen erlitten. (mr)

Bad Urach (RT): Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Eine Frau ist nach einem Sturz mit dem Rad am Sonntagabend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 44-Jährige befuhr kurz vor 20 Uhr den Radweg von Bad Urach in Richtung Dettingen. Im Bereich einer Linkskurve mit leichtem Gefälle stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamte bei der Verletzten deutlichen Atemalkoholgeruch fest, woraufhin sie eine Blutprobe abgeben musste. Die Ermittlungen des Polizeireviers Metzingen zum Unfall dauern an. (gj)

Trochtelfingen (RT): Kleinkraftrad-Lenker gestürzt

Bei einem Sturz ist ein Jugendlicher am Samstagnachmittag verletzt worden. Der 17-Jährige war gegen 15.20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad im Kreisverkehr an der Hörschwager Straße unterwegs und verließ diesen an der Ausfahrt in Richtung Sonnenbühl-Erpfingen. Kurz nach dem Kreisel löste sich nach derzeitigem Kenntnisstand die Kette der Simson, worauf der Fahrer zu Fall kam. Mit ersten Erkenntnissen zufolge schweren Verletzungen wurde der Jugendliche vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Zweirad wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brandalarm in Hotel

Ein ausgelöster Brandalarm hat am Sonntagvormittag, gegen 8.40 Uhr, in einem Hotel in der Dieselstraße in Echterdingen für Aufregung gesorgt. Wie sich vor Ort herausstellte, war ein Brotkorb aus Kunststoff auf dem Herd vergessen worden, worauf der Melder Alarm schlug. Die annähernd 200 Gäste des Hotels hatten sich an der ausgeschilderten Sammelstelle vor dem Gebäude eingefunden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Nennenswerter Schaden war augenscheinlich nicht entstanden. (mr)

Altbach (ES): In Schule eingestiegen

Am Sonntagabend sind mehrere Personen in die Grundschule in der Schillerstraße eingedrungen. Gegen 21.45 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, vor deren Eintreffen die Unbekannten jedoch das Gebäude bereits wieder verlassen hatten. Inwieweit Gegenstände entwendet wurden konnte noch nicht abschließend bilanziert werden. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Filderstadt (ES): Angebranntes Essen löst größeren Rettungseinsatz aus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in die Ludwigstraße nach Bernhausen gerufen worden. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen sowie 24 Einsatzkräften, kurz vor 15 Uhr zum vermeintlichen Brandort ausgerückt war, betraten die Einsatzkräfte die betroffene Wohnung. Zuvor war dort infolge von angebranntem Essen auf dem Herd starker Rauch entstanden. Die Hausbewohner haben rechtzeitig das Gebäude verlassen. Da ein Bewohner zur Beseitigung des Rauches Wasser in die heiße Pfanne gegeben hatte, entstand eine Stichflamme, die durch Zeugen glücklicherweise sofort erstickt werden konnte. Das komplette Gebäude wurde anschließend belüftet und die Essensreste entsorgt. Eine Person wurde vorsichtshalber zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. (gj)

Albstadt (ZAK): Hoher Sachschaden bei Traktorbrand

Ein brennender Traktor hat am Sonntagabend zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Lautlingen geführt. Dort war gegen 18.15 Uhr durch Zeugen ein brennender Traktor in der Straße An der Eyach gemeldet worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den brennenden Schlepper der Marke Same rasch ab und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. (gj)

Balingen (ZAK): Nach Angriff auf Arbeiter in Fachklinik überstellt

In einem Schnellrestaurant in der Lange Straße ist es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 43-jährigen Frau und Teilen des Personals gekommen. Gegen 21.40 Uhr betrat die Dame die Filiale und griff ersten Ermittlungen zufolge grundlos das Personal an, indem sie auf zwei Angestellte eingeschlagen diese verbal attackiert haben soll. Sowohl die 24-jährige Arbeiterin als auch deren 25-jähriger Kollege blieben unverletzt. Die psychisch auffällige Dame wurde in eine Fachklinik überstellt. (tr)

