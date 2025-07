Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verletzte durch Pfefferspray; Verkehrsunfälle; Trunkenheitsfahrt; Einbruch

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Brand eines Wochenendhauses

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind Freitagnacht zu einem Brand in das Gewann Hartenstein ausgerückt. Gegen 23.40 Uhr teilten mehrere Anrufer über Notruf mit, dass in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen sei. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand das leerstehende Wochenendhaus bereits im Vollbrand. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, welche mit 14 Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften tätig war, brannte das in Holzständerbauweise errichtete Haus vollständig nieder. Die Löscharbeiten erforderten die Unterbrechung der Stromzufuhr zum Gebäude, weshalb der zuständige Energieversorger vor Ort kam. Da der unterirdische Hausanschluss nicht ohne Weiteres zu erreichen war, musste dieser noch in der Nacht mit Hilfe eines Baggers freigelegt werden. Zum Zeitpunkt der Brandentdeckung kam es im Umfeld der Örtlichkeit zu einem Stromausfall, welcher vermutlich durch das Brandgeschehen verursacht wurde. Der Sachschaden an dem Wochenendhaus wird auf circa 35.000 Euro beziffert. Die polizeilichen Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache dauern an.

Bad Urach (RT): Mehrere Personen durch Pfefferspray verletzt

Im Verlauf einer Brauchtumsveranstaltung ist es am frühen Samstagmorgen in der Bad Uracher Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 02.45 Uhr fielen zunächst zwei alkoholisierte junge Männer auf, welche an einem geparkten Streifenwagen hantierten. Durch die in unmittelbarer Nähe befindlichen Polizeikräfte konnten die 18 und 24 Jahre alten Männer erkannt und einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen vor Ort abgeschlossen waren, versprühte der 18-Jährige nur wenige Minuten später in der Pfählerstraße vor einer Gaststätte Reizgas in Richtung einer Personengruppe. Zwölf Personen erlitten hierdurch leichte Atemwegsreizungen, eine medizinische Versorgung der Verletzten war jedoch nicht erforderlich. Der Tatverdächtige konnte vor Ort angetroffen werden, sein Begleiter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Nach Abschluss der erforderlichen Feststellungen wurde dem Störer ein Platzverwies für den Innenstadtbereich erteilt. Da die beiden Personen gegen 03.45 Uhr abermals in der Bad Uracher Innenstadt durch Polizeikräfte angetroffen werden konnten und weiterhin aggressiv auftraten, wurde diese in Gewahrsam genommen.

Eningen unter Achalm (RT): Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro sowie zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend in der Reutlinger Straße ereignet hat. Ein 37-Jähriger wollte mit seinem BMW X1 gegen 21.50 Uhr von der Max-Planck-Straße auf die Reutlinger Straße nach links einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Reutlingen herannahenden VW T5, welcher von einem 58-Jährigen gelenkt wurde und zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines vor ihm nach rechts in die Max-Planck-Straße abbiegenden Pkw links an diesem vorbeigefahren war. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem BMW und dem VW im Einmündungsbereich. Beide Unfallbeteiligen wurden vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt, der 58-Jährige wurde im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Zur Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge musste die Reutlinger Straße zeitweise voll gesperrt werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer angefahren

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen im Ortsteil Oberaichen gekommen. Gegen 07.20 Uhr befuhr eine 30-jährige Skoda-Fahrerin die Wilhelmstraße, als ihr in einer unübersichtlichen Kurve ein 11-jähriger Fahrradfahrer auf der falschen Fahrbahnseite entgegenkam. Trotz Vollbremsung konnte die Pkw-Lenkerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge prallte mit dem Kopf gegen die Motorhaube und stürzte anschließend zu Boden. Da er zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, verletzte er sich glücklicherweise nur leicht. Der hinzugezogene Rettungsdienst versorgte den 11-Jährigen vor Ort und brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt circa 3.300 Euro.

Nürtingen (ES): Küche in Brand geraten

Am Freitagabend gegen 19.45 Uhr ist es im Ortsteil Neckarhausen in der Straße "In den Höfwiesen" zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand, der mutmaßlich vom Herd ausging, schnell unter Kontrolle bringen. Die 70-jährige Bewohnerin befand sich beim Ausbruch des Feuers nicht zu Hause. Es wurden keine Personen verletzt. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar, die Seniorin kam bei einem Angehörigen unter. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort.

Ostfildern (ES): Betrunken gefahren und Widerstand geleistet

Einen raschen Fahndungserfolg konnten Beamte des Polizeireviers Filderstadt nach einer Trunkenheitsfahrt in der Nacht zum Samstag verzeichnen. Gegen 0.45 Uhr wurde von einem Zeugen mitgeteilt, dass eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin von einem Tankstellenareal in der Felix-Wankel-Straße losgefahren sei und ihren Pkw in der Nähe geparkt habe. Kurz darauf konnte die deutlich alkoholisierte 46-jährige Fahrzeugführerin noch im Pkw sitzend von einer Streife an der beschriebenen Örtlichkeit angetroffen werden. Im Verlauf der notwendigen polizeilichen Maßnahmen leistete die 46-Jährige erheblichen Widerstand, so dass sie schließlich gefesselt und eine Blutentnahme unter Zwang durchgeführt werden musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Frau sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Hechingen (ZAK): Pkw-Lenker übersieht Motorradfahrer

Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Erkenntnissen zufolge ursächlich für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Freitagnachmittag in Hechingen. Gegen 17 Uhr war ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW auf der Straße Lotzenäcker unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Kreisstraße 7107 diese geradeaus in Richtung Sickingen überqueren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Motorradfahrer, welcher die K 7107 von Hechingen in Richtung Bodelshausen befuhr. Um eine Kollision zu verhindern bremste er seine Yamaha so stark ab, dass er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Krad-Lenker kam anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in einer Höhe von circa 5.000 Euro.

Schömberg (ZAK): Einbruch in Firmengelände

Im Zeitraum zwischen 09.15 Uhr und 17.15 Uhr ist am Freitag in einen Gärtnereibetrieb in der Zeppelinstraße eingebrochen worden. Der Täter durchtrennte zunächst die Umzäunung, um sich so Zutritt auf das Firmengelände zu verschaffen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden drei Pflanzen im Gesamtwert von circa 1.200 Euro entwendet. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell