Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubstraftat; Arbeitsunfall; Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden; Brand auf Feld

Reutlingen (ots)

Raub von Mobiltelefon (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts einer Raubstraftat, die sich am Donnerstagabend am Listpark ereignet haben soll, ermittelt das Polizeirevier Reutlingen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll dort gegen 21.15 Uhr ein im Bereich der Bahnhofstraße vor einem Gebäude sitzender 28-Jähriger von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen worden sein. Diese sollen den Mann zu Boden gestoßen, ins Gesicht geschlagen und von ihm das Mobiltelefon entwendet haben. Anschließend sollen die Männer in Richtung Unter den Linden geflüchtet sein. Eine sofortige Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Beide werden mit einem dunklen Teint, einem Bart und dunkler sowie schwarzer Kleidung beschrieben. Hinweise zum Geschehen nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen. (gj)

Pfronstetten (RT): Arbeitsunfall

Nach einem Arbeitsunfall am Freitagmorgen auf einer Baustelle in der Lindenstraße musste ein 23 Jahre Arbeiter mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Mann befand sich kurz vor zehn Uhr auf der Decke des bereits stehenden Untergeschosses eines Rohbaus. Beim Anbringen von Schrauben rutschte er ersten Erkenntnissen zufolge ab und stürzte rund zwei Meter in die Tiefe. Mit schweren Verletzungen wurde der 23-Jährige nach einer medizinischen Versorgung vor Ort ins Krankenhaus geflogen. (rd)

Reichenbach (ES): Mit Zaun und Autos kollidiert

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 75.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag im Ziegelhofweg. Eine 82-Jährige war dort mit ihrem Hyundai gegen 10.50 Uhr bergabwärts in Richtung Heinrich-Otto-Straße unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr sie wohl aufgrund eines körperlichen Mangels geradeaus, worauf der Wagen die Metallabzäunung eines Parkplatzes durchbrach. Im weiteren Verlauf kollidierte der Hyundai heftig mit einem BMW und beschädigte außerdem einen Smart. Beim Unfall verletzte sich die Seniorin nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. An ihrem Auto sowie am BMW dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. (mr)

Nürtingen (ES): Totalschaden nach Wildwechsel

Ein total beschädigter Pkw ist die Folge eines offensichtlichen Wild-Wechsels auf der K 1219 am frühen Freitagmorgen. Kurz nach Mitternacht musste ein 20-Jähriger mit seinem Audi nach eigenen Angaben einem die Straße überquerenden, unbekannten Wildtier ausweichen. Beim Abkommen von der Fahrbahn wurde sein Fahrzeug schwer beschädigt. Auslaufende Betriebsflüssigkeiten mussten von der Feuerwehr beseitigt werden. Der Audi, an dem ein Schaden von mindestens 15.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (gj)

Unterensingen (ES): Brand von Stroh

Zum Brand auf einem Stoppelacker im Bereich der Schulstraße und der B 313 sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am späten Donnerstagabend ausgerückt. Zeugen hatten zuvor gegen 23.45 Uhr ein Feuer auf einem abgeernteten Getreideacker gemeldet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort kam, konnte eine Streifenbesatzung das Feuer ablöschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (gj)

Ofterdingen (TÜ): Von der Straße abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben ist der Fahrer eines BMW bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Banweg. Wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 25-Jährige gegen 8.40 Uhr mit seinem Wagen nach rechts von dem Gemeindeverbindungsweg ab, streifte einen Baum und kam in Graben zum Stehen. Der BMW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden war, musste mit Hilfe eines Krans geborgen und abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell