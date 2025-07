Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Raub, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Heppstraße ist am Donnerstag eingebrochen worden. Wohl kurz von ein Uhr brach der Unbekannte ein Fenster auf und gelangte so ins Innere. Dort durchsuchte er das Mobiliar und stieß dabei auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (rd)

Metzingen (RT): Hochwertige Uhr geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am späten Mittwochabend in der Kelternstraße in Neuhausen ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge traf sich ein 44-Jähriger gegen 22.45 Uhr mit einem bislang Unbekannten, um diesem eine zuvor über das Internet zum Verkauf angebotene Armbanduhr zu veräußern. Den Angaben des Geschädigten zufolge wurde bei dem anberaumten Verkaufsgespräch Einigkeit über den Preis erzielt, weshalb das weitere Prozedere in der Wohnung des Geschädigten stattfinden sollte. Auf dem kurzen Fußweg dorthin schlug der unbekannte Kaufinteressent jedoch den Uhrenbesitzer von hinten nieder, entwendete diesem die Uhr im Wert von mehreren tausend Euro und flüchtete. Der verletzte 44-Jährige verständigte im Anschluss die Polizei. Er wurde zu Untersuchung seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sofortige Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen führten nicht zum Antreffen des Tatverdächtigen. Dieser wird als circa 25 -30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanke Figur, schwarze Hautfarbe, deutschsprechend, dunkle Kleidung mit Mütze und schwarzer Umhängetasche beschrieben. Zeugen werden um Hinweise an das Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 gebeten. (gj)

Pliezhausen (RT): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus im Langhagweg ist am Donnerstag eingebrochen worden. Der Täter nutzte zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr die kurze Abwesenheit der Hausbewohnerin und verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Pliezhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Nach Kollision mit Pkw gestürzt

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Tübingen erlitten. Die 26 Jahre alte Frau befuhr gegen 10.30 Uhr den Gehweg der Derendinger Straße entgegen der Fahrtrichtung. Als eine 58-Jährige mit ihrem VW vorwärts aus einem Hof nach links auf die Derendinger Straße einfahren wollte und sich langsam auf den Gehweg vortastete, stieß die von rechts kommende Radlerin gegen die vordere Seite des Wagens und stürzte. Die Sicht der Autofahrerin nach rechts war durch ein Gebüsch beeinträchtigt gewesen. Die Radfahrerin wollte sich aufgrund ihrer Verletzungen selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Augenscheinlich war an den Fahrzeugen nur geringfügiger Schaden entstanden. (mr)

Balingen (ZAK): Auffahrunfall

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Lange Straße / Auffahrt zur B27 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 86-Jähriger befuhr mit einem VW den linken Fahrstreifen der Lange Straße und wollte an der Ampelkreuzung an der Auffahrt zur Bundesstraße nach links abbiegen. Dabei kam es offenbar zu einer Verwechslung oder einem Abrutschen vom Bremspedal und der Senior fuhr auf den vor ihm befindlichen Renault eines 21-Jährigen auf, der an der roten Ampel angehalten hatte. Durch den Zusammenstoß erlitten der 21-Jährige und sein 18 Jahre alter Mitfahrer nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ein Angehöriger kümmerte sich um den Renault. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. (rd)

