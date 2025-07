Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Auseinandersetzung; Entlaufene Pferde; Verkehrsunfälle; Exhibitionist; Diebstahlsdelikt

Brände in Metzgerstraße (Zeugenaufruf)

Zu zwei Bränden im unteren Bereich der Metzgerstraße sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend ausgerückt. Ein Passant hatte gegen 23 Uhr brennende Kartonagen vor einem Gebäude im Bereich zwischen den Einmündungen mit der Bollwerk- und der Hirschstraße entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte das brennende Papier, durch das die angrenzende Hauswand verrußt wurde. Auch zwei Scheiben eines Aushangs, der im Bereich des Feuers angebracht war, wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Noch während des Einsatzes entdeckten die Rettungskräfte in etwa 100 Metern Entfernung einen blauen Papiercontainer, aus dem leichter Rauch drang. Wie sich herausstellte, war auch dessen Inhalt zuvor auf unbekannte Weise offenbar in Brand gesetzt und von Zeugen bereits gelöscht worden. Auch die Feuerwehr löschte den Container nochmals vorsorglich ab. Durch den Brand und die Hitzeentwicklung wurde das Behältnis beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang zu den Bränden im Stadtgebiet vom Sonntagmorgen. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (rd)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung auf Parkplatz

Zu einer Auseinandersetzung sind mehrere Streifenwagenbesatzungen am Mittwochabend in die Emil-Adolff-Straße ausgerückt. Dort war von Passanten kurz nach 21 Uhr eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet worden. Die Polizeibeamten konnten die Beteiligten vor Ort trennen. Nach bisherigen Erkenntnisse wurde niemand verletzt. Da sich ein 28-Jähriger jedoch nicht beruhigen ließ, musste der stark alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen werden. Ein Vortest hatte bei ihm einen Wert von über zwei Promille ergeben. Er verbrachte daraufhin die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Reutlingen. (gj)

Reutlingen (RT): Entlaufene Pferde eingefangen

Zwei entlaufene Pferde haben am frühen Donnerstagmorgen das Polizeirevier Reutlingen beschäftigt. Gegen 2.30 Uhr meldeten Passanten zwei an einer Bushaltestelle stehende Pferde in der Württemberger Straße. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten die beiden Ausreißer im Anschluss auf der Straße in Richtung Reutlingen laufend antreffen. Nachdem erste Versuche, die beiden einzufangen nicht erfolgreich verliefen, konnten die Beamten mithilfe von Strickleinen die Galopper dingfest machen und zunächst bei einem nahegelegenen landwirtschaftlichen Betrieb unterbringen. (gj)

Münsingen (RT) Motorradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 52 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz am Mittwochabend auf der B465 erlitten. Der Biker befuhr gegen 19.20 Uhr mit einer Yamaha die Seeburger Steige abwärts. Nach derzeitigem Kenntnisstand überholte er im oberen Drittel der Steige ein vorausfahrendes Fahrzeug und verlor anschließend die Kontrolle über sein Zweirad. Dieses kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der 52-Jährige von der Maschine abgeworfen wurde. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Angehörige kümmerten sich um das Motorrad des Mannes. Im Zuge der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen musste die Seeburger Steige bis etwa 20.45 Uhr gesperrt werden. (rd)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B465 musste ein 21 Jahre alter Biker mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Biker war gegen 18.10 Uhr mit einer Yamaha auf der Bundesstraße von Bad Urach in Richtung Seeburg unterwegs. Etwa 200 Meter nach der Zufahrt zu einem Pumpwerk kam er den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge ohne Kontakt zu einem anderem Fahrzeug zu Fall. Zuvor war ein Traktorfahrer von einem dortigen Feldweg aus nach links auf die Bundesstraße eingefahren. Als dieser bereits vollständig abgebogen war, bemerkte der Fahrer den bereits schlitternden Biker. Dieser kam nach einer etwa 50 Meter langen Bremsblockier- und einer rund 40 Meter langen Rutschspur in einer Böschung zum Liegen und musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis zum Abschluss der Maßnahmen bis etwa 19.40 Uhr gesperrt werden. Angehörige kümmerten sich um das Motorrad des Mannes. (rd)

Eningen (RT): Mit Motorrad gestürzt

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag auf der L 380 zu Fall gekommen. Der 65-Jährige war gegen 15 Uhr auf der Landesstraße von St. Johann herkommend unterwegs, als aus noch unbekannter Ursache das Vorderrad wegrutschte. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der Mann ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (mr)

Bad Urach (RT): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat sich ein Jugendlicher bei einem Sturz am Mittwochmittag zugezogen. Der 14-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad gegen 13.40 Uhr den Radweg bei der Ulmer Straße, als er wohl aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall kam. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den Jungen. Mit einem Erziehungsberechtigen begab er sich anschließend ins Krankenhaus. (mr)

Esslingen (ES): Von Autotür erfasst

Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Esslingen verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieg die 77-Jährige kurz vor zwölf Uhr in der Römerstraße aus dem Opel einer 72-Jährigen aus, als diese mit dem Wagen ein kleines Stück zurücksetzte. Die 77-Jährige wurde dabei von der noch offenen Autotür leicht erfasst und stürzte. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte die verletzte Seniorin vor Ort und brachte sie nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Nürtingen (ES): Nach Sturz ins Krankenhaus gebracht

Ein Senior ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war kurz nach 17 Uhr mit seinem Pedelec im Feiningerweg unterwegs, stürzte dabei alleinbeteiligt und zog sich Verletzungen zu. Ein Schaden am Pedelec war augenscheinlich nicht entstanden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer kollidiert

In Leinfelden ist es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Fußgängerweg der Musberger Straße in Richtung Musberg, als von rechts aus einer Seitenstraße ein 14-jähriger Radler auf den Fußgängerweg gefahren kam. Durch die folgende Kollision kamen beide Personen zu Fall und verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 14-Jährige benötigte keine medizinische Versorgung. An den Fahrrädern war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Köngen (ES): Unfall beim Abbiegen

In Köngen hat sich am Mittwochvormittag ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer ereignet. Kurz nach 9.30 Uhr bog der 51 Jahre alte Mann mit seiner Kawasaki von der Spitalgartenstraße nach rechts in die Benzengrabenstraße ab und geriet hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand zu weit nach links. In der Folge streifte er den entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 30-Jährigen und stürzte. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Biker vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei insgesamt auf circa 7.000 Euro. (mr)

Plochingen (ES): Nach Fahrfehler gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Filsallee gewesen sein. Gegen 18.50 Uhr war dort ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad unterwegs, als er alleinbeteiligt auf den Asphalt stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich zunächst vor Ort um die Verletzungen des Mannes und brachte ihn dann zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Ostfildern (ES): Exhibitionist belästigt Radlerin (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 15 bis 16 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend eine Radlerin auf einem Feldweg entlang der Bahngleise belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Die Frau befuhr gegen 20.50 Uhr mit ihrem Rad einen Feldweg in Verlängerung der Grabenäckerstraße entlang der Bahngleise in Richtung Stuttgart-Heumaden. Etwa 100 Meter nach der Kreuzung mit der Keplerstraße/Im Kapf bemerkte sie den jungen Mann mit seinem Fahrrad. Dieser grüßte sie und hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seine Hose heruntergelassen. Anschließend begann er zu onanieren. Die Geschädigte fuhr daraufhin weiter und wartete am nachfolgenden Bahnübergang auf die von ihr verständigten Einsatzkräfte. Dort fuhr der Täter zwei Mal an der Frau vorbei und schließlich in Richtung Hedelfinger Straße davon. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Von dem Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er soll etwa 15 bis 16 Jahre alt sein. Er trug ein dunkelblaues Fußball-Shirt mit der Rückennummer 30, eine Jeans und eine schwarze Basecap. Zu seinem Fahrrad liegt keine nähere Beschreibung vor. Zeugen, die den Mann gesehen haben und insbesondere zwei Jogger, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Feldweg unterwegs waren, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (rd)

Esslingen (ES): Nackter Mann auf Straße

Ein unbekleideter Mann hat am Mittwochvormittag in der Pliensau-Vorstadt für Aufsehen gesorgt. Mehrere Zeugen hatten gegen 11.30 Uhr die Person im Bereich der Eberhard-Bauer-Straße und der Stuttgarter Straße wahrgenommen und den Notruf gewählt. Polizeibeamte trafen kurze Zeit später den Unbekleideten an, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Nachdem er noch vor Ort mit Ersatzkleidung ausgestattet sowie Maßnahmen zur Identitätsfeststellung durchgeführt worden waren, brachten ihn die Beamten in einer Fachklinik unter. (gj)

Tübingen (TÜ) Fahrradfahrer nach Sturz in Klinik

Ein Radler ist bei einem Sturz am späten Mittwochabend leicht verletzt worden. Der 21-Jährige war kurz nach 23 Uhr auf der Wilhelmstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte ihn in eine Klinik. (gj)

Rottenburg (TÜ): Geplatzter Reifen führt zu hohem Sachschaden

Rund 15.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines geplatzten Pkw-Reifen am Dienstagnachmittag. Kurz vor 14.30 Uhr war ein 35-Jähriger mit einem Mercedes GLE auf der K 6943 in Richtung Bad Niedernau unterwegs. Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge, prallte der Mann während des Abbiegevorgangs auf die L 370 mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein, woraufhin der Reifen platzte und weitere Teile des Wagens erheblich beschädigt wurden. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste in der Folge abgeschleppt werden. (gj)

Dettenhausen (TÜ): Brand in Wohnung

Zum Brand in einer Wohnung in der Schönbuchstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochabend ausgerückt. Kurz nach 20 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Löschzug anrückte, löschte einen Karton mit Papier, der zu kokeln angefangen hatte. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner hatten das Haus bereits selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt an einer Steckdose den davorstehenden Karton entzündet haben. Der durch den Brand und den Rauchgasniederschlag entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (rd)

Gomaringen (TÜ): Mutmaßlichen Fahrraddieb ertappt

Eines mutmaßlichen Fahrraddiebs ist die Polizei am Mittwochabend in Gomaringen habhaft geworden. Der 42-Jährige soll gegen 18.40 Uhr in der Ohmenhäuser Straße versucht haben, das Schloss zweier Räder mit einem Handschleifer zu durchtrennen. Als dies misslang, soll er eines der Fahrräder davongetragen haben, wobei er von einem Zeugen gestellt wurde. Der Tatverdächtige, der das Rad nach derzeitigem Kenntnisstand fallen ließ, konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten im Zuge der Fahndung angetroffen werden. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Balingen (ZAK): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag ist ein Radfahrer verletzt worden. Gegen 15.15 Uhr bog ein 24-Jähriger mit einem Ford Transit rückwärts von der Schmidstraße in die Untere Kirchstraße ein, um diese in Richtung Stadtkirche zu befahren. Dabei übersah er offenbar einen 75 Jahre alten Pedelec-Lenker, der aus dieser Richtung heranfuhr. Nach der Kollision mit dem Wagen kam der Senior zu Fall. Dabei stürzte er noch gegen einen geparkten Pkw. Beim Unfall zog sich der 75-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen musste nicht hinzugezogen werden. Der entstandene Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf einige hundert Euro geschätzt. (mr)

