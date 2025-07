Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Verkehrsunfälle; Mann in Fachklinik gebracht

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall in Engstingen hat sich am Dienstagmittag ein Arbeiter schwere Verletzungen zugezogen. Der 31-Jährige war gegen 12.15 Uhr in einer Werkstatt in der Kohlstetter Straße mit der Reparatur einer Anhänger-Zugöse beschäftigt und verletzte sich hierbei beim Bedienen einer Hydraulikpresse. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. (tr)

Wernau (ES): Mit Linienbus kollidiert

Ein jugendlicher Radfahrer ist am Mittwochmorgen in Wernau mit einem Linienbus kollidiert. Der 15-Jährige befuhr kurz vor 7.30 Uhr den Eulenberg und wollte an der Plochinger Straße nach rechts in Richtung Bahnhof abbiegen. Dabei stieß er mit der rechten hinteren Seite eines Linienbusses zusammen, dessen 30 Jahre alter Lenker auf der Plochinger Straße die Einmündung zum Eulenberg bereits teilweise passiert hatte. Dabei verletzte sich der 15-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt circa 1.200 Euro. (mr)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall in Sielmingen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Sielmingen ist eine Frau verletzt worden. Gegen 15.20 Uhr bog eine 21-Jährige mit ihrem Suzuki von der Silcherstraße nach rechts in die Steingartenstraße ab, worauf es im Kurvenbereich zur Kollision mit einer Seniorin kam. Diese stürzte in der Folge zu Boden und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ihrer erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorroller übersehen und kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Stuttgarter Straße ist ein Rollerlenker leicht verletzt worden. Der 62-Jährige befuhr gegen 7.15 Uhr mit seinem Roller der Marke Honda die Stuttgarter Straße in Leinfelden, als eine 25-Jährige mit ihrem VW Polo vom Fahrbahnrand anfuhr und hierbei den Rollerlenker offensichtlich übersah. Infolge der Kollision stürzte dieser auf die Fahrbahn und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden am Pkw und am Roller wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. (gj)

Albstadt (ZAK): Psychisch auffällige Person in Fachklinik untergebracht

Eine psychisch auffällige Person hat am Mittwochmittag zum Einsatz der Polizei in der "Untere Bachstraße" in Tailfingen geführt. Passanten hatten bereits zuvor einen Mann gemeldet, der in einem Mehrfamilienhaus randaliert haben soll. Gegen 12.30 Uhr wurde dann erneut mitgeteilt, dass der offensichtlich psychisch Auffällige wiederum im Treppenhaus Sachbeschädigungen begehen würde. Die Beamten trafen den renitenten 68-Jährigen vor Ort an und nahmen diesen, da er nicht zu beruhigen war, in Gewahrsam. Er wurde anschließend in einer Fachklinik untergebracht. (gj)

