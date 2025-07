Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahlsdelikt; Arbeitsunfall; Einbruch; Verkehrsunfälle; Brand

Reutlingen (ots)

Taschendiebin gefasst

Wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen eine 48 Jahre alte Frau, die am Dienstagabend die Handtasche einer Restaurantbesucherin in der Stadtmauerstraße gestohlen haben soll. Die 61-jährige Geschädigte hatte ihre Handtasche neben sich auf dem Boden der Restaurantterrasse abgestellt. Die 48-jährige Passantin nahm die Tasche gegen 20.30 Uhr an sich und rannte davon. Der Diebstahl wurde sofort von der Geschädigten bemerkt, die laut um Hilfe rief. Daraufhin nahmen ein Restaurantgast und zwei Passanten die Verfolgung der mutmaßlichen Diebin auf und konnten die renitente Frau wenig später im Bereich der Stadtbibliothek bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte festhalten. Diese brachten die 48-Jährige zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier. Sie sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Aus der Tasche war nichts entwendet worden. (rd)

Metzingen (RT): Bei Arbeitsunfall verletzt

Zwei Personen sind bei einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag verletzt worden. Gegen 14.45 Uhr sollte auf einer Baustelle in der Carl-Zeiss-Straße eine Wärmepumpe mit Hilfe zweier Hubwagen in den dortigen Rohbau gebracht werden, wobei das Gerät zur Seite kippte. Dabei wurde ein 44-Jähriger, der beim Transport unterstützt hatte, zwischen der Heizung und einer Betonwand eingeklemmt. Der Mann konnte sich zwar selbstständig befreien, erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch schwere Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Ein weiterer Arbeiter war leicht verletzt worden. Er benötigte keine ärztliche Versorgung. (mr)

Filderstadt (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In den vergangenen drei Wochen ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Nürtinger Straße eingebrochen. Die Geschädigten erstatteten am Dienstagabend Anzeige bei der Polizei, als sie die Tat nach der Rückkehr aus dem Urlaub feststellten. Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude und suchte darin nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Neuffen (ES): Radfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Sturz am Dienstagvormittag im Uracher Weg erlitten. Zeugenangaben zufolge stürzte der 84-Jährige dort gegen 10.10 Uhr alleinbeteiligt von seinem Zweirad. Der Rettungsdienst brachte den Senior anschließend zur weiteren Behandlung und Versorgung ins Krankenhaus. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Jugendliche gestürzt

Beim Sturz von ihrem Fahrrad hat sich eine Jugendliche am Mittwochmorgen in Echterdingen Verletzungen zugezogen. Die 14-Jährige befuhr gegen 7.15 Uhr einen Feldweg in Richtung Bergstraße und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Aufgrund ihrer beim Sturz erlittenen Verletzungen kam sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Großbettlingen (ES): Frontalkollision mit Gegenverkehr

Zwei Schwerverletzte, zwei total beschädigte Autos und ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag zwischen Großbettlingen und Bempflingen. Kurz vor 17.30 Uhr war auf der dortigen K 1231 eine 19 Jahre alte Fiat-Lenkerin unterwegs und geriet mit ihrem Wagen aus noch unbekannter Ursache wiederholt nach rechts in den Grünstreifen. Nachdem der Fiat mit den Leitplanken kollidiert war, schleuderte er zurück auf die Fahrbahn und weiter auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er nahezu frontal mit dem entgegenkommenden Opel einer 56-Jährigen zusammen. Bei der Kollision erlitten beide Frauen nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Sie mussten nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Die beiden Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die gegen 20.50 Uhr abgeschlossen war, musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Beuren (ES): Folgenreiche Pkw-Fahrt endet mit Blutprobe

Nach einer folgenreichen Fahrt mit einem Pkw am frühen Mittwochmorgen sehen zwei junge Männer einer Reihe von Strafanzeigen entgegen. Ein 22-Jähriger und dessen 21 Jahre alter Bekannter sollen gegen zwei Uhr zunächst ihrem schlafenden Mitbewohner den Pkw-Schlüssel entwendet haben und im Anschluss mit dessen VW Golf Cabrio von Owen nach Beuren gefahren sein. Kurz vor drei Uhr verlor dann der 22-Jährige, der am Steuer des Wagens gesessen sein soll, in der Linsenhofer Straße die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen die Mauer eines Blumenbeets. Ohne sich um den Schaden zu kümmern wurde die Fahrt fortgesetzt, wobei am Unfallort ein Kennzeichen zurückblieb. Dieses fand kurz darauf eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung. Nachdem die beiden Männer einige Zeit später mit dem stark beschädigten Pkw erneut am Unfallort vorbeifuhren, wurden sie von den Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Es stellte sich schnell heraus, dass der 22-jährige Fahrer deutlich unter der Einwirkung von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von knapp 1,5 Promille. Im Anschluss musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein konnte nicht eingezogen werden, da er gar keinen besaß. Der Schaden am Pkw wird auf mindestens 6.000 Euro beziffert, hinzu kommt der angerichtete Sachschaden an der Beetmauer in Höhe von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Pkw-Gebrauchs, der Straßenverkehrsgefährdung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (gj)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Dienstagabend. Gegen 19.30 Uhr war eine 19-Jährige auf ihrem Mountainbike auf der Sudentenstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit dem Breiten Weg geradeaus weiterfahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Mercedes eines vorfahrtsberechtigten 37-Jährigen. Die junge Frau erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. (mr)

Burladingen (ZAK): Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei den Sportanlagen tödlich verunglückt. Ein 61-Jähriger befand sich gegen 16.25 Uhr mit einem Lkw auf dem Verbindungsweg zwischen Burladingen und Ringingen. Nachdem er seine Ladung bei den Sportanlagen abgeladen hatte, fuhr er ein kurzes Stück vorwärts, um mit seinem Fahrzeug zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 83 Jahre alten Pedelec-Fahrer, der ersten Ermittlungen zufolge links über einen Parkplatz am Laster vorbei und anschließend wieder zurück auf den Verbindungsweg gefahren war. Der Senior stürzte infolge der Kollision zu Boden. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen vor Ort verstarb. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. In die Unfallaufnahme wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger eingebunden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt waren auch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Albstadt (ZAK): Brand in Ebingen

Ein Brand in der Ulrichstraße in Ebingen hat am Dienstagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Zuvor hatte eine Zeugin Rauch und offene Flammen auf einem dortigen Flachdach gemeldet. Das Feuer konnte durch den Gebäudeeigentümer mit Hilfe eines Gartenschlauchs gelöscht werden. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 5.000 Euro belaufen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen und prüft dabei auch, ob vorangegangene Schweißarbeiten ursächlich gewesen sein könnten. (mr)

