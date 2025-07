Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Fußgängerin übersehen

Eine Fußgängerin ist nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 73 Jahre alte Frau überquerte kurz vor 13.30 Uhr den Fußgängerüberweg nach dem Kreisverkehr in der Eitlinger Straße. Hierbei wurde sie offensichtlich von einem 24-jähriger Ford Transit - Fahrer, der aus dem Kreisverkehr in die Eitlinger Straße einbog, übersehen und von dessen Wagen erfasst und verletzt. (gj)

Plochingen (ES): Geparktes Auto touchiert

Auf rund 51.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Einmündung Eisenbahnstraße / Esslinger Straße entstanden ist. Ein 68-Jähriger war kurz nach acht Uhr mit seinem Sattelzug auf der Eisenbahnstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Esslinger Straße einbiegen. Dabei scherte sein Sattelauflieger so weit nach rechts aus, dass er die komplette linke Seite einer am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Mercedes C-Klasse AMG beschädigte. Beim anschließenden Vor- und Zurücksetzen verkeilten sich Sattelzug und Pkw so, dass die komplette Fahrbahn blockiert wurde und die Fahrzeuge erst von einem hinzugerufenen Abschleppdienst voneinander gelöst werden konnten. Während der Sattelzug fahrbereit blieb, musste der Mercedes vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Beuren (ES): Nach Verkehrsunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem weißen VW, möglicherweise einem VW Golf GTI mit Esslinger (ES-) oder Nürtinger Kennzeichen (NT-), bei dem einer der mittleren Buchstaben ein "M" sein soll, fahndet das Polizeirevier Nürtingen. Wie erst am Dienstag bekannt wurde, war eine 15-Jährige am Montagabend, gegen 18.25 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Straße Lettenwäldle in Richtung Tennisplätze unterwegs. An der dortigen Kreuzung zwischen Sport- und Tennisplätzen soll es zu einem Rechts-vor-Links Verstoß mutmaßlich durch den Pkw-Lenker gekommen sein, in dessen Folge die Jugendliche mit ihrem Fahrrad stürzte. Ob es zur direkten Kollision zwischen dem Pkw und der Radfahrerin kam, konnte abschließend nicht geklärt werden. Nach dem Unfall soll der Pkw-Fahrer, der von jüngerem Alter mit dunkler Kurzhaarfrisur und von unauffälliger Statur und Größe beschrieben wird, sich zunächst sein Auto angeschaut haben. Im Anschluss daran erkundigte er sich nach dem Wohlbefinden der Jugendlichen und entfernte sich, ohne die erforderlichen Angaben zu machen. Die 15-Jährige wurde nachfolgend von Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, wo sie aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen zur stationären Behandlung aufgenommen werden musste. Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug und dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (cw)

Balingen (ZAK): In Firmengebäude eingebrochen

Ein Firmengebäude in der Straße Hauptwasen ist in der Nacht zum Dienstag ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 6.15 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt und durchsuchte die Büros nach Stehlemswertem. Dabei hebelte er einen Tresor sowie eine Kasse auf und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand etwas Bargeld. Außerdem öffnete er zwei Türen ebenso brachial. Der vom Kriminellen angerichtete Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro übersteigt den Wert des Diebesguts ersten Erkenntnissen zufolge um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Täter aufgenommen und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang zu einem Einbruch in eine nahegelegene Firma in derselben Nacht (siehe Pressemitteilung vom 22.07.2025 / 11.44 Uhr). (mr)

