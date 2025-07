Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teilweise mit Zeugenaufruf; Diverse Verstöße bei Großkontrolle; Einbrüche; Exhibitionist gefasst; Kraftstoff gestohlen

Reutlingen (ots)

Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der erst nachträglich der Polizei angezeigt wurde, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 15-Jähriger vermutlich gegen 20.50 Uhr mit seinem Trekkingrad im Bereich der Jos-Weiss-Schule unterwegs, als er beim Überqueren einer Straße von einem unbekannten, dunklen Pkw erfasst worden sein soll, der nach dem Unfall weitergefahren war, ohne die erforderlichen Daten auszutauschen. Der Jugendliche, der während der Fahrt Kopfhörer trug, hatte lediglich das Quietschen von Reifen wahrgenommen. Nach dem Unfall war er mit seinem beschädigten Fahrrad weiter bis zur Pomologie gelaufen, wo er dann Angehörige informiert hatte, die ihn zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus brachten. Hiernach wurde die Polizei informiert. Eine genauere Rekonstruktion der Unfallörtlichkeit oder des Unfallgeschehens war aufgrund von Gedächtnislücken des Jugendlichen bislang nicht möglich, weshalb die Verkehrsunfallspezialisten nun nach Zeugen suchen. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrrad dürften an der Fahrzeugfront des gesuchten Fahrzeugs entsprechende Unfallschäden vorhanden sein. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-1400 oder auch an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Reutlingen (RT): Kind angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem roten SUV, vermutlich der Marke Mazda fahndet das Polizeirevier Reutlingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an der Kreuzung Kaiserstraße / Schulstraße ereignet hat und erst geraume Zeit später der Polizei gemeldet wurde. Ein neunjähriger Junge soll gegen 15.35 Uhr mit seinem Pedelec stadtauswärts auf der Schulstraße unterwegs gewesen sein, als er im Bereich der Kreuzung auf bislang noch ungeklärte Art und Weise von dem von rechts kommenden roten SUV erfasst wurde und stürzte. Ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, soll der Fahrer des SUV geflüchtet sein. Der Junge wurde bei der Kollision leicht verletzt, sein Pedelec wurde so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer des Autos wird als etwa 45 Jahre alter Mann, mit drei-Tage-Bart und von dunklerem Teint beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (cw)

Zwiefalten (RT): Diverse Verstöße bei Großkontrolle festgestellt

Im Rahmen einer groß angelegten Kontrolle des Polizeipräsidiums Reutlingen, zusammen mit dem Zoll sowie der Bundespolizei, haben die Einsatzkräfte am Montag diverse Verstöße festgestellt. An der ab dem Nachmittag an der B 312 eingerichteten Kontrollstelle nahmen die Beamten dutzende Fahrzeuge sowie deren Lenker genau unter die Lupe. Außerdem prüften Experten der Kriminalpolizei 120 Dokumente auf deren Echtheit. Dabei musste neben Verstößen gegen die Kindersicherungspflicht oder die Ladungssicherung auch das Nichtmitführen von erforderlichen Dokumenten geahndet werden. Bei drei solcher Dokumente wurden Fälschungsmerkmale entdeckt. Des Weiteren beanstandeten die Einsatzkräfte vier Fahrzeuge, an denen die Betriebserlaubnis erloschen war, sowie einen Lenker ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Zusätzlich gingen den Beamten drei Männer ins Netz, gegen die jeweils ein offener Haftbefehl bestand. Ein 51-Jähriger gelangt wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige. Er ignorierte die Anweisung eines Beamten, mit seinem Gespann in den Parkplatz der Kontrollstelle einzufahren, und verweigerte zudem die Aushändigung jeglicher Dokumente. Nachdem der Mann die Fahrzeugtür verschlossen hatte, musste er unter Anwendung von unmittelbarem Zwang und dem Einschlagen einer Seitenscheibe aus dem Fahrzeug gebracht werden. Gegen die Maßnahme leistete der 51-Jährige erheblichen Widerstand, weshalb ihm vorübergehend Handschließen angelegt wurden. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen. Wie im Nachgang festgestellt wurde, war die Anhängelast am Zugfahrzeug des Mannes überschritten. Weiterhin war der auf dem Anhänger transportierte Pkw nicht vorschriftsmäßig gesichert. Der Tatverdächtige sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. Insgesamt bilanziert die Polizei nach dem bis 21 Uhr andauernden Einsatz rund drei Dutzend Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Lichtenstein (RT): In Gartenhäuser eingebrochen

In zwei Gartenhäuser in der Verlängerung der Heinrich-von-Kleist-Straße im Ortsteil Unterhausen ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 16 Uhr, drang der Einbrecher gewaltsam in die beiden nebeneinander liegenden Gartenhäuser ein. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen nichts gestohlen worden sein. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Aichtal (ES): Fahrgast durch Gefahrenbremsung schwerverletzt

Eine Frau ist am Montagnachmittag bei einem Unfall im Froschegert schwerverletzt worden. Die 53-Jährige befand sich kurz nach 14.15 Uhr als Fahrgast in einem Linienbus, der den Froschegert in Richtung K 1223 befuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen bog zu diesem Zeitpunkt ein entgegenkommender 48 Jahre alter Seat-Lenker von der Ingeborg-Bachmann-Straße in den Froschegert ein und wollte an mehreren am Fahrbahnrand geparkten Pkw links vorbeifahren. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Seat zu vermeiden, war der 61-jährige Busfahrer gezwungen eine Gefahrenbremsung durchzuführen. Infolgedessen prallte die 53-Jährige im Fahrgastraum des Busses gegen eine Haltestange und verletzte sich dabei schwer. Sie musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (gj)

Denkendorf (ES): Exhibitionist gefasst

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 30 Jahre alten Mann. Diesem wird vorgeworfen, sich am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr im Bereich eines Feldweges bei der Friedhofstraße, in der Nähe zweier Frauen selbst befriedigt und diese dabei angeschaut zu haben. Als die beiden Geschädigten die Polizei verständigten, flüchtete der zunächst Unbekannte mit einem Pkw, konnte jedoch kurze Zeit später von der alarmierten Streifenwagenbesatzung in der Nähe angetroffen werden. Diese brachte den Mann zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier. Im Anschluss wurde er auf freien Fuß entlassen. Der 30-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (gj)

Tübingen (TÜ): Fußgänger touchiert und davongefahren

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 14-Jähriger entgegen, der am Montagabend mit dem Fahrzeug von Angehörigen einen Fußgänger in der Friedrich-Dannenmann-Straße touchiert haben und anschließend davongefahren sein soll. Gegen 22.40 Uhr wollte ein Anwohner einen Seat anhalten, der zuvor mehrfach mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet gefahren sein soll. Der Seat soll auf das Winken des Anwohners zunächst die Geschwindigkeit reduziert und angehalten haben, worauf der Mann die Fahrbahn betrat. Als der Pkw anschließend offenbar beschleunigte, musste der Geschädigte ausweichen. Er soll von dem Seat, der anschließend davonfuhr, touchiert und leicht verletzt worden sein. Eine sofortige ärztliche Untersuchung war nicht erforderlich. Der Unfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die sich das Fahrzeug und dessen Kennzeichen merkten. Der Seat konnte von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten mit entsprechenden Unfallspuren an der unweit gelegenen Halteranschrift festgestellt werden. Dort befand sich auch der 14 Jahre alte, mutmaßliche Fahrzeuglenker, bei dem ein Fahrzeugschlüssel des Seat aufgefunden wurde. Da sich zudem Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel ergaben, musste der 14-Jährige eine Blutprobe abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rd)

Balingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In einen Betrieb in der Straße Hauptwasen ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Kriminelle gegen drei Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und versuchte im weiteren Verlauf in den Verwaltungsbereich einzudringen. Dabei dürfte er allerdings an den Sicherungsmaßnahmen gescheitert sein, weshalb er nach bisherigem Stand ohne Beute wieder das Weite gesucht hat. Zur Höhe des hinterlassenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Balingen (ZAK): Schadensträchtiger Wildunfall

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Wildunfall am Montagabend auf der B27 bei Endingen entstanden. Ein 43-Jähriger befuhr mit einem VW up! gegen 21.45 Uhr die Bundesstraße von Endingen in Richtung Erzingen, als kurz nach dem Ortsausgang ein Reh von rechts die Fahrbahn querte. Der VW touchierte das Tier leicht mit der Fahrzeugfront. Ein entgegenkommender 21-Jähriger erfasste das Reh mit einem Porsche Panamera anschließend frontal. Das Tier verendete vor Ort. Beide Autofahrer blieben unverletzt. (rd)

Albstadt (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Schloßbergstraße ist eingebrochen worden. Wie am Montagmittag bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, hatte in den Tagen zuvor dort ein Unbekannter eine Fensterscheibe eingeschlagen und war über diese ins Innere des Hauses gelangt. Daraus entwendete der Täter nach derzeitigem Kenntnisstand Kleidungsstücke. Der entstandene Sachschaden schlägt mit etwa 1.000 Euro zu Buche. Ersten Schätzungen zufolge dürfte er den Wert des Diebesguts deutlich übersteigen. Das Polizeirevier Albstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Meßstetten (ZAK): Hunderte Liter Kraftstoff gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf Kraftstoff hatten es ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht zum Dienstag bei Hartheim abgesehen. In der Zeit zwischen 18 Uhr und sieben Uhr wurden im Bereich einer Baustelle an der K 7149 nach Heidenstadt aus mehreren Fahrzeugen schätzungsweise 1.000 Liter Diesel abgeschlaucht und gestohlen. Zum Abtransport des Kraftstoffs dürfte ein größerer Wagen, möglicherweise mit Anhänger, zum Einsatz gekommen sein. Zeugen, die entsprechend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07431/935319-0 beim Polizeiposten Meßstetten zu melden. (mr)

Haigerloch (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

In einem Weizenfeld endete die Fahrt einer 20-Jährigen am frühen Dienstagmorgen. Die junge Fahrerin war kurz nach Mitternacht mit ihrem VW Jetta auf der B463 von Haigerloch kommend unterwegs, als ihren Angaben zufolge ein Tier die Fahrbahn querte. Die 20-Jährige erschrak und führte eine ruckartige Lenkbewegung durch, wodurch sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und nach links über eine Schutzplankenabsenkung und über einen Radweg hinweg in das angrenzende Feld schleuderte. Verletzt wurde niemand. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 2.000 Euro entstanden war, musste nach dem Unfall von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an der Leitplanke wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zur Höhe des Flurschadens im Weizenfeld liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell