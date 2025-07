Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem in Neckartenzlingen

Reutlingen (ots)

Neckartenzlingen (ES): Mit Gebäudefassade kollidiert

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Gebäudefassade kollidiert. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der 86 Jahre alte Mann mit einem VW T-Roc gegen 7.45 Uhr auf der B 297 in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr mit der Karlstraße beschleunigte der Wagen möglicherweise aufgrund gesundheitlicher Probleme des Seniors stark, kam nach rechts von der Straße ab und durchbrach einen Holzzaun. Anschließend prallte der VW mit der Front gegen ein Gebäude und drehte sich durch die Wucht des Aufpralls teilweise um die eigene Achse. Beim Unfall erlitt der 86-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Sein Fahrzeug, an dem sich der Sachschaden auf circa 20.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. Auch der Sachschaden am Gebäude wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell