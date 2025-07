Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Einbrecherbande in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Landkreise Esslingen (ES), Göppingen (GP), Ravensburg (RV) und Konstanz (KN)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 28.02.2025 / 16.54 Uhr und vom 26.05.2025 / 14.18 Uhr

Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in einer Vielzahl von Fällen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine auf die Bekämpfung von Eigentumsdelikten spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen, mit Sitz in Tübingen, gegen eine vierköpfige mutmaßliche Einbrecherbande.

Nachdem, wie bereits berichtet, am 22.05.2025 eine 34-jährige Tatverdächtige in Tübingen vorläufig festgenommen werden konnte, gelang es nun den Ermittlern, auch die restlichen mutmaßlichen Bandenmitglieder festzunehmen. Sie befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Den Beschuldigten wird zur Last gelegt, als Mitglieder einer vierköpfigen Bande seit Anfang 2025 Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in den Landkreisen Esslingen, Göppingen, Ravensburg und Konstanz begangen zu haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge werden dem Quartett insgesamt 24 Taten mit einem Vermögensschaden von über 110.000 Euro zugerechnet.

Die drei männlichen Beschuldigten, die sich zeitweise nach Georgien abgesetzt hatten, konnten nun nach ihrer Wiedereinreise am Montagabend (21.07.2025) im Rahmen einer Pkw-Kontrolle bei Zwiefalten angetroffen und festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die drei georgischen Beschuldigten im Alter von 34, 35 und 39 Jahren am Dienstag (22.07.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte die bereits bestehenden Haftbefehle in Vollzug. Anschließend wurden die drei Männer in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern weiter an. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob die Beschuldigten für weitere, noch ungeklärte Einbruchsdiebstähle in Betracht kommen. (gj)

