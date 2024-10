POL-UN: Unna - Nach Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw sucht Polizei Unfallverursacherin mit braunem VW Golf

Selm (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch (09.10.2024) unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers Bargeld aus einem Geschäft an der Ludgeristraße erbeutet. Gegen 20.45 Uhr betraten die maskierten Männer das Ladenlokal, richteten die Waffen auf zwei Mitarbeiter und Kunden und forderten einen Mitarbeiter auf, den Tresor zu öffnen. Danach flüchteten die Täter in Richtung Elbinger Straße. Eine anschließende Fahndung nach den Unbekannten verlief ...

