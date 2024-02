Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl eines Geldbeutels und Geldabhebung in Saarlouis

Wer kennt die unbekannte Täterin?

Bild-Infos

Download

Saarlouis (ots)

Nach einem Diebstahl eines Geldbeutels und einer anschließenden Geldabhebung fahndet der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Saarlouis nach einer bislang unbekannten Täterin. Die Tat ereignete sich am 28.09.2023, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr.

Der Geldbeutel der Geschädigten wurde im 'Jack Wolfskin'-Store am "Großen Markt" entwendet. Anschließend wurden mit der darin befindlichen Visa-Karte 1.000 Euro am Geldautomat der Kreissparkasse Saarlouis am "Kleinen Markt" abgehoben.

Personenbeschreibung der bislang unbekannten, weiblichen Täterin:

- ca. 30 Jahre alt, - ca. 1,70 Meter groß, schlank, - halblange, braun-rötliche Haare, die durch die Schirmmütze zum Pferdeschwanz gebunden waren. - Bekleidung: blaue Jeans mit weißer Aufschrift auf einem Bein, hellbeige Jacke mit Bindegürtel, schwarzer Pullover, weiße Schirmmütze, weiße Nike-Sneaker. - trug einen schwarzen Nike-Rucksack auf dem Rücken. - schwarzer Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Frau bitte an die Polizei in Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 9010.

Die Polizei rät: Lassen sie ihre Wertsachen nicht aus dem Blick. Bewahren sie ihre PIN niemals im Geldbeutel auf. Achten sie auf verdächtige Personen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell