Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallflucht begangen

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Benzstraße;

Unfallzeit: 01.07.2025, 13:20 Uhr;

Einen weißen Fiat Ducato angefahren hat ein unbekannter LKW-Fahrer in Bocholt. Der LKW stand am Dienstagmittag an der Zapfsäule einer Tankstelle. Bevor er seine Fahrt fortsetze, löste er die Handbremse und rollte ein Stück zurück. Dabei beschädigte er den hinter ihm stehenden Transporter an der Front. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Laut Zeugenaussage soll es sich um einen Tank-Auflieger mit polnischen Kennzeichen handeln.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell