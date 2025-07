Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Eper Straße;

Unfallzeit: 01.07.2025, zwischen 14:30 Uhr und 18:20 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein unbekannter Autofahrer in Gronau. Am Dienstagnachmittag hatte er zuvor einen auf einem Parkplatz an der Eper Straße 18 geparkten grauen Peugeot 5008 angefahren und beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, fuhr der Unfallverursacher davon.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell