Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verkehrsunfall fordert vier Verletzte

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Landesstraße 560;

Unfallzeit: 01.07.2025, 19:08 Uhr;

Zwei schwerverletzte und zwei leichtverletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall in Ahaus. Ein 19-Jähriger aus Enschede beabsichtige am Dienstagabend mit seinem Pkw von dem Weg Brink nach links auf den Ahaus-Enscheder-Damm (L 560) abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 30-jährigen Ahauserin, welche auf der L 560 in Fahrrichtung Graes unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Nach der Kollision wurde das Fahrzeug des Niederländers in den gegenüberliegenden Straßengraben geschoben. Der Enscheder und sein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer aus Enschede wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 30-Jährige und ihre 7-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in das Krankenhaus nach Enschede. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ts)

