POL-KN: (Tuttlingen) - Unklarer Umgang mit Gasflaschen - Polizei bittet um Hinweise (07.06.2025)

Trossingen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Restaurant in der Hauptstraße eingebrochen. Zwischen 23:30 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Innenbereich des Lokals und durchsuchten dort mehrere Räume. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld. ...

