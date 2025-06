Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, A81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen (09.06.2025)

Tuningen, A81, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am frühen Montagmorgen hat ein Autofahrer auf der Bundesautobahn 81 vermutlich aus Unachtsamkeit einen Verkehrsunfall verursacht.

Ein 23-jähriger Fahrer eines Toyota Corolla war gegen 03.45 Uhr in Fahrtrichtung Singen unterwegs, als er zwischen der Anschlussstelle Tuningen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim nach rechts von der Fahrbahn abkam. Bei der Kollision mit der Schutzplanke, verkeilte sich der vordere linke Reifen zwischen der Schutzplanke und dem Untergrund so stark, dass rund 20 Schutzplankenteile beschädigt wurden. Den nicht mehr fahrbereiten Toyota, an dem Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstand, schleppte ein Abschleppunternehmen ab. Wie hoch der Sachschaden an der Schutzplanke ist, konnte noch nicht beziffert werden.

