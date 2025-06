Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Einbruch in Restaurant - Polizei bittet um Hinweise (08.06.2025)

Trossingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Restaurant in der Hauptstraße eingebrochen.

Zwischen 23:30 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Innenbereich des Lokals und durchsuchten dort mehrere Räume. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld.

Der entstandene Sachschaden sowie der Wert des Diebesguts sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag im Bereich der Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 mit dem Polizeirevier Spaichingen in Verbindung zu setzen.

