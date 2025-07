Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Elsfleth-Moorhausen

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Elsfleth-Moorhausen ist am Mittwoch, 30. Juli 2025, 18:00 Uhr, hoher Sachschaden entstanden.

Ein 25-jähriger Oldenburger war mit einem Mercedes auf der Landesstraße zwischen Huntebrück und Oldenburg unterwegs. In Höhe des Heidplackenwegs geriet er in den Gegenverkehr. Hier touchierte er zunächst den entgegenkommenden Kleintransporter eines 24-Jährigen aus dem Keis Coburg, kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand.

Der Oldenburger blieb unverletzt. Am Mercedes entstanden aber erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

