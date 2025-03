Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) - Falsche Polizeibeamte machen Beute

Schömberg (ots)

Geld und Gold im Wert von mehreren tausend Euro haben Betrüger mit der Masche "falscher Polizeibeamter" am Mittwoch in Schömberg ergaunert.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben die Betrüger am Dienstag gegen 14:00 Uhr telefonisch Kontakt mit einer Dame, aufgenommen. Dieser wurde suggeriert, dass es in der Nachbarschaft zu zahlreichen Einbrüchen gekommen sei. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem falschen Polizeibeamten die angerufene Person derart dazu zu bewegen, einem Abholer in der Folge Bargeld und Gold zu übergeben.

Diese Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, dunkler Vollbart, heller Hauttyp, ca. 175 cm groß, etwa 40 Jahre alt, helle Wintermütze, schwarze Stoffhandschuhe, schwarz-graue Nike Jacke, graues T-Shirt, blaue Jeans, weiße Sneaker,

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter 07231 186 -4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

