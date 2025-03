Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten; Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten, kam es am Montagnachmittag (10.03.2025) um 16.10 Uhr auf der B 463 zwischen der Anschlussstelle Empfingen und der Kreisgrenze.

Ein 30-jähriger Fahrer eines Opel Astra befuhr die B 463 von Empfingen kommend in Richtung Haigerloch. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte den abschüssigen Grünstreifen hinunter. Auf dem sich anschließenden Feld stoppte den Opel ein Betonfuß einer Blumenfeldkasse. Der Pkw überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen.

Durch den Unfall zog sich der Fahrer leichte, der 36-jährige Beifahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von ca. 25.000 Euro und am Betonfuß von etwa 500 Euro.

Die B 463 blieb für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis 18.00 Uhr voll gesperrt.

Die Verkehrspolizei in Freudenstadt bittet darum, dass Zeugen, denen an der Unfallörtlichkeit zuvor Gegenstände auf der Fahrbahn aufgefallen sind, sich unter 07441 536-0 zu melden. Insbesondere auch mögliche Zeugen aus einem Pkw, der direkt hinter dem Opel Astra fuhr.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell