Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter bedroht Tankstellenmitarbeiter mit einem Messer - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, gegen 02:30 Uhr, betrat ein unbekannter Mann eine Tankstelle in der Straße Obere Riedstraße. Der bislang unbekannte Manneinen bedrohte den 42-jährigen Tankstellenmitarbeiter mit einem Küchenmesser und forderte die Herausgabe von Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Nach der Geldübergabe flüchtete der Unbekannte in Richtung Habichplatz. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, schlank, 19-21 Jahre alt und braune Haare. Bekleidet war er mit einer langen Hose, einem weißen T-Shirt und einem hellen Schal vor dem Gesicht. Zudem sprach er im Mannheimer Dialekt.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell