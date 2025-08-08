PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Von der Fahrspur abgekommen und mit Auto kollidiert

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagnachmittag auf der A 5 bei Hirschberg.

Ein 42-jähriger Mann war gegen 13.00 Uhr mit seinem Lastwagen auf der rechten Fahrspur der A 5 in Richtung Darmstadt unterwegs. Auf Höhe Hirschberg kam er aus bislang unbekannten Gründen nach links von seiner Fahrspur ab und stieß dabei mit dem Opel eines auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 18-Jährigen zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt und es entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Zum Austausch der Personalien und Unfallaufnahme fuhren die zwei Fahrzeuglenker zum nahegelegenen Parkplatz Wachenburg weiter.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Mannheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 11:35

    POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Ausgesetzte Katzenbabys vor Supermarkt - Zeugenaufruf

    Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag, dem 31.07.2025, gegen 15 Uhr, verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er zwei junge Katzen vor einem Supermarkt in der Sinsheimer Straße aufgefunden hatte. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein unbekannter Mann gegen 05:10 Uhr die Katzen in einer Tasche an der Zugangsrampe des Einkaufsmarktes ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:16

    POL-MA: Mannheim: Geparkter Opel aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 21:30 Uhr am Mittwoch und 06:30 Uhr am Donnerstag stahl eine bislang unbekannte Täterschaft Wertgegenstände aus einem geparkten Opel. Das Fahrzeug stand über Nacht in der Ernst-Barlach-Allee im Mannheimer Stadtteil Neuhermsheim. Nach aktuellem Ermittlungsstand schlug die Täterschaft die linke hintere Seitenscheibe ein, um so ins Fahrzeuginnere zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren