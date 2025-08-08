Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Von der Fahrspur abgekommen und mit Auto kollidiert

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagnachmittag auf der A 5 bei Hirschberg.

Ein 42-jähriger Mann war gegen 13.00 Uhr mit seinem Lastwagen auf der rechten Fahrspur der A 5 in Richtung Darmstadt unterwegs. Auf Höhe Hirschberg kam er aus bislang unbekannten Gründen nach links von seiner Fahrspur ab und stieß dabei mit dem Opel eines auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 18-Jährigen zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt und es entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Zum Austausch der Personalien und Unfallaufnahme fuhren die zwei Fahrzeuglenker zum nahegelegenen Parkplatz Wachenburg weiter.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell