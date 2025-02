Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Arheilgen: Gestohlener Kia durch GPS wiedergefunden

Darmstadt (ots)

Dank eines Ortungssystems in seinem Fahrzeug, konnte ein 41-Jähriger seinen schwarzen Kia in der Dr.-Robert-Murjahn-Straße in Ober-Ramstadt feststellen. Er hatte zuvor am Montagnachmittag (17.2.) gegen 17.15 Uhr eine Polizeistreife alarmiert, als er das Fehlen seines Autos in der Frankfurter Landstraße bemerkte. Dieses war von ihm gegen 8.00 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt und im Laufe des Tages durch Kriminelle auf bislang unbekannte Weise entwendet worden. Die Täter fuhren einige Orte weiter, bis sie es in Ober-Ramstadt abstellten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06154/6330 in Ober-Ramstadt zu melden.

