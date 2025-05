Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250526-2: Zeugensuche nach Einbruchsdelikten

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In einem Fall blieb es beim Versuch

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Sonntag (25. Mai) in eine Wohnung in Brühl sowie am Freitag (23. Mai) in ein Haus in Pulheim eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten zwischen 17 Uhr und 23.30 Uhr in die Wohnung an der Jordanstraße in Brühl eingebrochen sein. Als die Geschädigte nach Hause gekommen sei, habe sie ihre Wohnung durchwühlt vorgefunden und die Polizei gerufen. Beamte dokumentierten die Spuren am Tatort und stellten eine aufgehebelte Wohnungstür fest.

In Pulheim sollen Unbekannte am Freitag gegen 11.30 Uhr an der Wohnungstür einer Geschädigten an der Johannisstraße geklingelt haben. Sie habe die Türe nicht geöffnet und plötzlich zwei Verdächtige in Ihrer Wohnung gesehen. Als sie sich bemerkbar gemacht habe, seien die Täterinnen in Richtung Johannisstraße gelaufen. Laut ersten Erkenntnissen seien die Frauen zwischen 30 und 35 Jahren alt. Eine der Frauen habe dunkle Haare, die zu einem Dutt frisiert waren. Zudem soll sie eine rosa Sportjacke getragen haben. Alarmierte Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und fahndeten nach Verdächtigen.

In beiden Fällen fertigten die Beamten Strafanzeigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell