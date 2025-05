Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250523-2: Räuber auf Roller erbeuteten Rucksack

Erftstadt (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach zwei etwa 180 Zentimeter großen Unbekannten auf einem schwarzen Roller. Ihnen wird vorgeworfen, am Donnerstagvormittag (22. Mai) in Erftstadt einen Mann (23) überfallen und unter Vorhalt eines Messers einen Rucksack erbeutet zu haben. Beiden sollen schwarz gekleidet gewesen sein und schwarze Kapuzen über ihre Köpfe gezogen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe sich der 23-Jährige zunächst im Bereich der Heinrich-Lübke-Straße nahe des Parkplatzes des Einkaufszentrums in Liblar aufgehalten und sei in Richtung des Liblarer Mühlengrabens gegangen. Gegen 10.15 Uhr sei er auf einem Feldweg zwischen dem Liblarer Mühlengraben und dem Einkaufszentrum in Richtung der Kreisstraße (K) 44 unterwegs gewesen. Von hinten hätten sich die beiden Unbekannten auf dem Roller genähert. Einer der beiden soll abgestiegen und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Rucksacks des Geschädigten gefordert haben. Der Angreifer habe dem Mann den Rucksack entrissen und beide seien auf dem Roller in Richtung der Kreisstraße geflüchtet. Alarmierte Polizisten leiteten eine Fahndung ein, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell