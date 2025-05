Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250522-1: Falscher Polizist entwendet Bargeld

Kerpen (ots)

Kriminalbeamte bitten Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 170 bis 175 Zentimeter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, sich am Mittwochabend (21. Mai) in Kerpen-Sindorf als Polizist ausgegeben und gemeinsam mit einem Komplizen einen LKW-Fahrer (43) um Bargeld betrogen zu haben. Der Unbekannte sei zwischen 25 und 30 Jahren alt. Er habe einen Dreitagebart und schwarze Haare. Zur Tatzeit habe er eine blaue Polizeiweste getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 43-Jährige gegen 23 Uhr in seinem LKW, der in der Johannes-Kepler-Straße geparkt war, geschlafen. Als der Gesuchte gegen den LKW geklopft habe, soll der LKW-Fahrer die Tür geöffnet haben. Der Unbekannte habe eine falsche Polizeimarke vorgezeigt und anschließend die Fahrgastzelle des Lasters durchsucht. Dabei habe er Bargeld entwendet. Danach sei der Täter in einen Transporter, an dessen Steuer der Komplize saß, gestiegen und davongefahren.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige wegen des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen und des Verdachts der Amtsanmaßung. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell