Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Ausgesetzte Katzenbabys vor Supermarkt - Zeugenaufruf

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, dem 31.07.2025, gegen 15 Uhr, verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er zwei junge Katzen vor einem Supermarkt in der Sinsheimer Straße aufgefunden hatte. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein unbekannter Mann gegen 05:10 Uhr die Katzen in einer Tasche an der Zugangsrampe des Einkaufsmarktes abgestellt. Im Anschluss öffnete er die Tasche und entfernte sich mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Beschäftigte des Kommunalen Ordnungsdienstes nahmen sich den zurückgelassenen Katzen an, welche zwischenzeitlich frei vor dem Markt herumliefen. Beide Katzenbabys wurden im Anschluss in ein nahegelegenes Tierheim gebracht. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen gegen den unbekannten Mann aufgenommen. Erste Videoaufzeichnungen konnten bereits gesichert werden.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 25 und 30 Jahre alt, schwarze Haare sowie ein Vollbart. Zudem soll er mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier Wiesloch unter der Nummer 06222 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell