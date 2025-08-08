PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Zweite Pressemeldung zum Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Hafen Mannheim - Gemeinsame Pressemitteilung Polizeipräsidium Einsatz und Berufsfeuerwehr Mannheim

Seit den frühen Morgenstunden brennt es bei einer Recyclingfirma in der Lagerstraße im Hafen Mannheim. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Durch den Brand kommt es zu einer starken Rauchentwicklung, bitte halten Sie daher weiterhin Fenster und Türen geschlossen. Eine Gefahr besteht aktuell weder für angrenzende Gebäude, noch für die Bevölkerung. Es gibt keine Verletzten. Die Brandbekämpfung dauert weiter an, aktuell ist die Feuerwehr Mannheim mit ca. 80 Einsatzkräften vor Ort. Zudem sind die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim sowie die Wasserschutzpolizei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161 616-3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 08.08.2025 – 10:34

    POL-MA: Mannheim: Jugendlicher zu schnell und ohne Führerschein auf Roller unterwegs

    Mannheim (ots) - Am Donnerstag fuhr ein 14-Jähriger mit einem Kleinkraftrad-Roller auf dem Staudenweg in Richtung Märker Querschlag. Auf der schmalen Straße bemerkte er um kurz vor 11 Uhr ein entgegenkommendes Auto und versuchte zu bremsen. Ersten Ermittlungen zufolge war der Jugendliche zu schnell unterwegs, weshalb er durch das Bremsmanöver die Kontrolle über ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:35

    POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Unfall mit Sachschaden am Stauende

    Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen ein Unfall, bei dem zwei Autos beteiligt waren und Sachschaden entstand. Gegen 16:30 Uhr war eine 18-jährige VW-Fahrerin auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Heidelberg unterwegs, als sie an einem ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 05:11

    POL-MA: Mannheim: Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma

    Mannheim (ots) - Aktuell gibt es einen Brand mit starker Rauchentwicklung auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Industriehafen Mannheim. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Die Feuerwehr hat mit den Löscharbeiten begonnen. Es wird gebeten Fenster und Türen im Umfeld zu schließen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Einsatz Telefon: 07161 616-3333 E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de ...

    mehr
