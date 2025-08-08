PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma

Mannheim (ots)

Aktuell gibt es einen Brand mit starker Rauchentwicklung auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Industriehafen Mannheim. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Die Feuerwehr hat mit den Löscharbeiten begonnen. Es wird gebeten Fenster und Türen im Umfeld zu schließen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161 616-3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

