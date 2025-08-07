Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6091970), ereignete sich am Donnerstagmorgen im Stadtteil Ziegelhausen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Eine 30-jährige Frau war gegen 8.10 Uhr mit ihrem Mini auf der L 534 (Kleingemünder Straße) in Richtung Heidelberg unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, der von einem 40-jährigen Mann gesteuert wurde. Beide Beteiligten erlitten dadurch leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Deren Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallstelle musste die L 534 kurzzeitig gesperrt werden. Ansonsten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es ergab sich hierdurch geringfügige Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Die weiteren Unfallermittlungen durch den Verkehrsdienst Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell