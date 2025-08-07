PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Drei nicht mehr fahrbereite Autos und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt.

Ein 24-jähriger Mann war gegen 7 Uhr mit seinem Mercedes in der Seckenheimer Straße vom Wasserturm kommend in Richtung Planetarium unterwegs. An der Kreuzung Möhlstraße/Seckenheimer Straße fuhr er bei gelbem Blinklicht an der Ampel in die Kreuzung ein und nahm hier zunächst einer 36-jährigen Mercedes-Fahrerin, die vom Hauptbahnhof kommend die Möhlstraße befuhr, die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Anschließend kollidierte er mit einem dritten Mercedes, mit dem ein 68-jähriger Mann hinter der 36-Jährigen unterwegs war. Dabei erlitt die 36-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Die weitere Unfallsachbearbeitung obliegt dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

