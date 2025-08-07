Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund Verkehrsunfall - Pressemeldung Nr. 2

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6091963) ereignete sich am Donnerstagmorgen in Weinheim ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Ein 54-jähriger Mann war kurz nach 8 Uhr mit seinem Tesla auf der Mannheimer Straße stadtauswärts unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Wormser Straße geriet er zu weit nach links und stieß in der Folge mit dem Mercedes einer ebenfalls 54-jährigen Frau zusammen, die von der Wormser Straße nach rechts in die Mannheimer Straße einbiegen wollte und an der Rotlicht zeigenden Ampel wartete. Anschließend legte der Fahrer des Tesla den Rückwärtsgang ein und setzte über die Kreuzung zurück in die Mannheimer Straße. Dabei stieß er im Kreuzungsbereich mit zwei Fahrzeugen zusammen, die stadtauswärts unterwegs waren. Anschließend fuhr er weiter rückwärts und stieß gegen eine Wand eines Wohnanwesens in der Mannheimer Straße. Hierauf legte er wieder den Vorwärtsgang ein, um in Richtung Autobahn weiterzufahren. Dabei fuhr er schließlich einem in gleicher Richtung fahrenden Transporter auf.

Bei den Zusammenstößen erlitten zwei Beteiligte leichte Verletzungen. Alle beteiligten Fahrzeuge, außer dem Transporter wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Bei der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeikräfte deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Tesla-Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille, was nach derzeitigem Ermittlungsstand auch ursächlich für den Unfall gewesen sein dürfte.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch die Polizei wurde der stadtauswärts führende Verkehr kurzzeitig umgeleitet.

Gegen den 54-jährigen Tesla-Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

