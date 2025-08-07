PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, zwei Personen leicht verletzt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und Ladenburg in Fahrtrichtung Weinheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 33-jährige Hyundaifahrerin fuhr, nach bisherigem Ermittlungsstand, ungebremst auf das Heck eines vor ihr fahrenden BMW eines 63-Jährigen auf. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wurde auf ungefähr 35.000 Euro beziffert. Sowohl die 33-Jährige, als auch der 63-jährige Unfallbeteiligte hatten sich durch den Unfall leicht verletzt und wurden vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes ambulant medizinisch betreut. Die Unfallaufnahme sowie weitergehende Ermittlungen wurden durch die Verkehrsgruppe Bundesautobahn des Verkehrsdienstes Mannheim übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christina Schoch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

