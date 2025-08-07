POL-MA: Mannheim: Unfall mit Linienbus
Mannheim (ots)
Am Mittwoch fuhr um kurz vor 19:30 Uhr eine 76-Jährige mit ihrem VW aus dem Helene-Hecht-Ring, welcher ein verkehrsberuhigter Bereich ist, auf die Friedrich-Traumann-Straße. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus. Bei dem Zusammenstoß im Frontbereich der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.
