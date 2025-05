Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250520-2-Gemeinsame Presseerklärung der Polizeidirektion Neumünster und der Staatsanwaltschaft Kiel- Mehrere Verkehrsstraftaten nach Wohnungseinbruchdiebstahl mit entwendeten PKW in Neumünster

Neumünster (ots)

Am Montagvormittag ist es in Neumünster zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen, bei welchem ein Fahrzeug mitsamt Fahrzeugschlüsseln entwendet worden ist. Im Anschluss ist es im Neumünsteraner Stadtgebiet zu mehren Verkehrsunfällen und Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern gekommen.

Am Montagvormittag, den 19.05.2025, drang ein unbekannter Täter in Neumünster, in der Beckmannstraße in ein Einfamilienhaus ein, indem er die Seitentür des Hauses einschlug. Aus dem Wohnhaus entwendete der Täter unter anderem den Schlüssel zu einem schwarzen SUV der Marke Toyota. Der Täter floh anschließend mit dem SUV vom Tatort.

Zuvor war es ebenfalls am 19.05.2025, gegen 08:50 Uhr, zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Feuerbachstraße gekommen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen diesen beiden Taten steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Mit dem entwendeten Fahrzeug fuhr der Täter durch Neumünster und beging während der Fahrt zahlreiche Verkehrsverstöße, indem er mit stark überhöhter Geschwindigkeit ohne Rücksicht auf weitere Verkehrsteilnehmer fuhr. Während der Flucht verursachte der Fahrer mehrere Verkehrsunfälle. Es kam zu Beinahezusammenstößen mit Fußgängern. Ein Mann wurde leicht verletzt. Der Sachschaden lässt sich bislang nicht abschätzen.

Im Rahmen der Fahndung fanden Polizeibeamte den entwendeten PKW, den der Täter zurückgelassen hatte, um die Flucht ohne das Auto erfolgreich fortzusetzen. Ein Abschleppdienst schleppte das Fahrzeug zur Beweissicherung ein.

Insgesamt war eine Vielzahl von Kräften der Polizei eingesetzt. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Kiel ermitteln wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, illegalen Kraftfahrzeugrennens, gefährlicher Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, welche am Montag, zwischen 08:50 Uhr bis 11:35 Uhr in der Beckmannstraße, Feuerbachstraße und umliegenden Straßen Beobachtungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Einfamilienhaus stehen könnten. Weitergehend sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zu der Fahrt und dem Fahrer des entwendeten SUV machen können. Hierfür wenden Sie sich bitte telefonisch an die Polizei unter der Telefonnummer: 04321-9450

Mira Grunicke & Constanze Becker

Pressestelle der Polizeidirektion Neumünster

Michael Bimler

Staatsanwaltschaft Kiel

