Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250519-6 PDNMS - Verkehrsunfall auf der Autobahn 7

Neumünster (ots)

Am 17.05.2025 ist es auf der Autobahn A7, in Höhe der Anschlussstelle Quickborn, zu einem Verkehrsunfall, in Folge eines möglichen Kraftfahrzeugrennens, gekommen. Bei dem Verkehrsunfall ist es zu einer Kollision zwischen einem Honda und einem Renault, welche nicht an dem Kraftfahrzeugrennen beteiligt waren, gekommen. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Die beteiligten Fahrzeuge des Kraftfahrzeugrennens entfernten sich unerlaubt vom Unfallort.

Am Samstagmittag kam es auf der A7, in Höhe Quickborn zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhren ein weißer BMW und ein bislang unbekannter Personenkraftwagen die Autobahn, in Fahrtrichtung Flensburg. Nach ersten Erkenntnissen ist es zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zwischen dem BMW und dem unbekannte PKW gekommen. Nach ersten Befragungen habe der Fahrer des Honda, dem Rennen ausweichen wollen und habe aufgrund dessen einen Spurwechsel durchgeführt. Im Rahmen des Spurwechsels sei es zu einer Kollision mit einem weiteren Fahrzeug (Renault) und der Mittelschutzleitplanke gekommen. Beide Fahrzeuge des illegalen Kraftfahrzeugrennens entfernten sich vom Unfallort.

An dem Honda und dem Renault entstanden Sachschäden von etwa 20.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten mit Abschleppdiensten vom Unfallort abgeschleppt werden. Die A7, in Fahrtrichtung Flensburg, war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde vollgesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrseinschränkungen. Der 70-Jährige Honda-Fahrer wurde leichtverletzt und in die Paracelsus Klinik nach Henstedt-Ulzburg verbracht. Die 58-Jährige Renault-Fahrerin wurden leichtverletzt und medizinisch versorgt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche am Samstagmittag auf der Autobahn 7, in Fahrtrichtung Flensburg ein Kraftfahrzeugrennen beobachtet hat und Angaben zu dem beteiligten Personenkraftwagen machen können? Bei Hinweisen bitte an das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Mitte, unter der Telefonnummer 04321-9452520, wenden.

Mira Grunicke

Pressestelle der PD Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell