Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250519-5 PDNMS- Wohnungseinbruchdiebstahl in Felde - Zeugen gesucht

Felde (ots)

Am 13.05.2025 (Dienstag) ist es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus in Felde gekommen. Hierbei werden Zeugen gesucht.

Am 13.05.2025 ist es im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Anschrift Neu Nordsee in Felde gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster im vorderen Bereich des Hauses auf. Im Haus wurden sämtliche Zimmer durchwühlt und Bargeld, Schmuck und ein Laptop wurden entwendet. Anschließend flohen die unbekannten Beschuldigten in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche am 13.05.2025, zwischen 06:00 Uhr und 18:00 Uhr in Felde Auffälligkeiten festgestellt haben. Bei Zeugenaussagen melden Sie sich bitte telefonisch an die Polizei Rendsburg unter der Telefonnummer: 04331- 9450

Mit freundlichen Grüßen

Mira Grunicke

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell