POL-NMS: 250519-2-Zeugen nach Wohnungseinbruch in Neumünster gesucht

Neumünster (ots) - Am Samstag, in den frühen Morgenstunden ist es zu einem Raub in einer Bankfiliale gekommen. Dabei wurde ein Kunde durch einen 24-Jährigen Deutschen ausgeraubt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte durch Kollegen des 1. Polizeireviers Neumünster festgenommen werden. Am Samstagmorgen, gegen 1:00 Uhr ist es in einer Bankfiliale in Neumünster auf dem Großflecken zu einem Raub gekommen. Nach ...

