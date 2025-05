Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250519-1-PDNMS-Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Nachdem es in der Johannisstraße in Neumünster am 16.05.2025 in den Abendstunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam, fehlt derzeit sowohl von dem Geschädigten als auch von den Beschuldigten jede Spur.

Am 16.05.2025, gegen 21:40 Uhr wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen in die Johannisstraße in Neumünster entsandt. Durch eine Zeugin wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Fahrbahn beobachtet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten jedoch keine Beteiligten mehr angetroffen werden.

Durch die Zeugin wurde mitgeteilt, dass zwei Personen gemeinschaftlich auf eine am Boden liegende, männliche Person eingeschlagen und getreten hätten. Es sei hierbei auch zu einem Tritt gegen den Kopf des Geschädigten gekommen.

Der Geschädigte wird beschrieben:

- männlich - 30-40 Jahre - südländisches Erscheinungsbild - schwarze Lederjacke - rot/weiß-verwaschenes T-Shirt

Die Beschuldigten werden beschrieben:

1. -männlich

- 30-40 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - türkisfarbenes T-Shirt

2.

- männlich - 30-40 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und bittet den Geschädigten und weitere Zeugen, sich unter 04321-9450 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell