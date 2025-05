Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250519-5-PDNMS-Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Hanerau-Hademarschen gesucht

Hanerau-Hademarschen (ots)

Durch einen unbeteiligten Anrufer wurde am 16.05.2025 gegen 08.45 Uhr mitgeteilt, dass die Bahnschranke des Bahnübergangs in der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Westerstraße in Hanerau-Hademarschen beschädigt sei.

Am 16.05.2025 wurde eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Mittelholstein in die Kaiserstraße nach Hanerau-Hademarschen entsandt. Ein Anrufer teilte zuvor mit, dass die Bahnschranke am dortigen Bahnübergang in Fahrtrichtung Westerstraße abgebrochen sei. Für die eingesetzten Beamten hatte es den Anschein, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die dortige Bahnschranke gefahren und mit dieser kollidiert sein musste. Anschließend verließ dieser unerlaubt den Unfallort.

Da der Anrufer bereits um 08:20 Uhr noch an der intakten Schrankenanlage vorbeifuhr, kann der Tatzeitraum eingegrenzt werden.

Die Deutsche Bahn sowie die Bundespolizei wurden von dem Schaden in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei fragt nun: Wer hat am 16.05.2025 zwischen 08.20 Uhr bis 08.45 Uhr ein mögliches Unfallgeschehen an dem Bahnübergang beobachtet? Hinweise erbittet sich das Revier Mittelholstein unter 04871-779280.

