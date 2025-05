Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250520-1-PDNMS-Zeugen nach Raub in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 17.05.2025 gegen 18:00 Uhr kam es in der Herrenstraße in Rendsburg zu einem Raub. Der Geschädigte wurde von drei Tätern festgehalten, mehrfach geschlagen und anschließend wurde sein Handy entwendet.

Am Samstag 17.05.2025, befand sich der 42-jährige Geschädigte in der Herrenstraße als er plötzlich und unvermittelt von drei unbekannten Personen überfallen wurde. Der Geschädigte wurde von einem Täter festgehalten, während die anderen beiden Personen ihn mehrfach schlugen. Im Anschluss raubten die Täter das Handy des Geschädigten, einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag sowie persönliche Dokumente. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Täter können beschrieben werden:

1. Personen

- männlich - 180-190 cm - korpulent - 40-50 Jahre - osteuropäisches Erscheinungsbild - schwarze, rasierte Haare

2. Person

- männlich - 180-190 cm - schlank - 25-30 Jahre - osteuropäisches Erscheinungsbild - braune, rasierte Haare

3. Person

- männlich - 180-190 cm - 25-30 Jahre - schlank - osteuropäisches Erscheinungsbild - schwarze, rasierte Haare

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. zu den Tatverdächtigen machen können. Insbesondere wird eine Frau mit blonden kurzen Haaren gesucht, die den Vorfall beobachtet hat und sich anschließend kurz mit dem Geschädigten unterhielt. Hinweise sind an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080 zu richten.

Constanze Becker

