Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund Verkehrsunfall - Pressemeldung Nr. 1

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Mannheimer Straße in Weinheim kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Nach ersten Erkenntnissen war gegen 8.10 Uhr der Fahrer eines Tesla mit seinem Fahrzeug gegen mehrere geparkte Autos gestoßen. Über verletzte Personen liegen derzeit keine Informationen vor. Auch der Unfallhergang ist noch unklar.

Aufgrund der noch laufenden Unfallaufnahme kommt es in der Mannheimer Straße derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen, von denen auch der öffentliche Personennahverkehr betroffen ist. Der stadtauswärts führende Verkehr wird durch Polizeikräfte umgeleitet. Die Gegenrichtung ist derzeit nicht betroffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell