Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Umfassendes Video-Equipment aus verschlossenem Auto entwendet - Zeugenaufruf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus einem verschlossenen Auto Video-Equipment im Wert von etwa 30.000 Euro.

Ein 40-Jähriger Mercedes-Benz-Fahrer stellte am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr sein Auto verschlossen in der Werderstraße ab. Als er am Mittwochvormittag gegen 10:00 Uhr zurück zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass aus diesem sein hochwertiges Video-Equipment entwendet worden war. Dieses befand sich aufgeteilt in etwa 15 schwarzen Taschen sowie in zwei schwarzroten Plastik-Körben und umfasste neben zwei Videokameras, mehreren Objektiven sowie unterschiedlicher Lichttechnik auch zahlreiche Kabel und ein Tablet. An dem Mercedes konnten keine Aufbruchsspuren festgestellt werden.

Wie die bislang unbekannte Täterschaft sich Zutritt in das Innere des Autos verschaffte und wie das Diebesgut abtransportiert wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim. Dieses hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
