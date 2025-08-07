PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugüberschlag, Rettungshubschrauber im Einsatz, PM 2

Sinsheim (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18.12 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Opelfahrer die Kreisstraße 4284 von Hasselbach kommend in Richtung Ehrstädt. An der Kreuzung zur Kreisstraße 4283 fuhr der 75-Jährige in den Kreuzungsbereich ein, übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten, von rechts aus Richtung Adersbach kommenden, Seat einer 62-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. In der weiteren Folge wurde der Seat abgewiesen, überschlug sich, kam von der Straße ab und blieb in einem angrenzenden Feld liegen. Die 62-Jährige konnte sich nicht selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde durch Feuerwehrkräfte verletzt geborgen. Da vor Ort die Schwere ihrer Verletzungen nicht einzuschätzen war, wurde die 62-Jährige vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Hier stellten sich die Verletzungen zum Glück in leichterer Art dar. Der 75-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 30 000.- Euro. Im Verlauf der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen mussten die K 4283 und K 4284 temporär gesperrt werden, wodurch es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 20:32

    POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

    Schwetzingen (ots) - Aktuell befinden sich Rettungskräfte und Polizei bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhause in der Bodelschwingstraße im Einsatz. Über die Brandursache oder Verletzte liegen noch keine Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Jan Freytag Telefon: 0621 174-1111 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren