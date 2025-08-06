Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Brennender Wohnwagen auf der Autobahn, PM Nr. 2

Dielheim (ots)

Gegen 15:15 Uhr fing auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg auf Höhe von Balzfeld - nicht wie ursprünglich gemeldet bei Dielheim - ein Wohnwagen samt Zugfahrzeug Feuer. Von einem anfangs nur qualmenden Reifen griff der sich dann entwickelnde Brand nach dem Abstellen des Gespanns auf dem Standstreifen auf das Zugfahrzeug der Marke Peugeot und den Wohnwagen über. Beide brannten vollständig aus. Auch der Fahrbahnbelag wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Die Polizei geht bei der Brandursache derzeit von einem technischen Defekt aus. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ca. 50.000 Euro belaufen. Zeitweise mussten für die Lösch- und Aufräumarbeiten zwei der drei Fahrspuren gesperrt werden. Die Strecke konnte erst gegen 22.25 Uhr wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell