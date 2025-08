Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Brennender Wohnwagen auf der Autobahn, PM Nr. 1

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: (ots)

Gegen 15:15 Uhr wurde der Polizei ein brennender Wohnwagen auf der Autobahn A 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim gemeldet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet zunächst der Wohnwagen und anschließend auch das dazugehörende Auto in Brand. Es kommt zu einer massiven Rauchentwicklung, die zu einer Sichtbehinderung für Verkehrsteilnehmende führt. Derzeit sind der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt. Erkenntnisse zur Brandursache oder zu verletzten Personen liegen bislang nicht vor. Die Löschmaßnahmen dauern an.

