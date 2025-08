Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/L 599: Unfall mit mehreren Verletzten, PM Nr. 2

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/L 599 (ots)

Um kurz vor 11 Uhr kam es auf der L 599 zwischen Brühl und Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen mit mehreren Verletzten.

Entgegen der ersten Informationen war es ein Peugeot, der in Richtung Schwetzingen unterwegs war, als plötzlich ein Hyundai aus einem Waldweg auf die L 599 fuhr und dabei die Vorfahrt missachtete. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Fahrerin des Peugeot schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Eine weitere Person kam verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus. Um kurz nach 13 Uhr konnte die Sperrung der L 599 wieder aufgehoben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell