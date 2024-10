Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrtraining in den Herbstferien

Wuppertal (ots)

Die Verkehrsunfallprävention bietet in Kooperation mit der Verkehrswacht Wuppertal in den Herbstferien 2024 erneut Trainingsmöglichkeiten für alle Altersklassen mit dem Fahrrad oder dem Pedelec an. Ziel ist es, die motorischen Fähigkeiten der Zweiradfahrer zu verbessern. Die Veranstaltungen finden in der Jugendverkehrsschule an der Ehrenhainstraße 110 in Wuppertal-Vohwinkel an folgenden Tagen statt: Dienstag, 15.10.2024 Donnerstag, 17.10.2024 Dienstag, 22.10.2024 Donnerstag, 24.10.2024 jeweils in den Zeiten von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Teilnahmevoraussetzungen sind ein eigenes Fahrrad, ein passender Fahrradhelm und für die Kinder zusätzlich ein Erziehungsberechtigter. Aus organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung an verkehrsunfallpraevention.wuppertal@polizei.nrw.de notwendig.

